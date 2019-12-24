اتفاق بين السعودية والكويت ينهي خلافا حول منطقة نفطية مشتركة

مصراوي – وكالات:

وقّعت دول المملكة العربية السعودية والكويت، اليوم الثلاثاء، اتفاقية يتم بمقتضاها تقسيم منطقة نفطية مشتركة بينهما، وذلك بعد وقف الضخ منها بسبب خلاف قبل 3 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الرياض والكويت وقعتا اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

وتدير شركة "شيفرون"، منطقة الخفجي المشتركة بين الكويت والسعودية، والتي تم إيقاف إنتاج الحقول المشتركة فيها قبل ثلاث سنوات.

وتقدر الطاقة الإنتاجية للمنطقة بنحو 500 ألف برميل يوميا، بما يمثل نحو0.5% من إمدادات النفط العالمية.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أمس الأول أن وفدا سعوديا رفيع المستوى برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان سيصل إلى الكويت لتوقيع اتفاقية عودة الإنتاج.

ومن المتوقع أن يتم استئناف الإنتاج في المنطقة تدريجيا إلى أن يصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة في غضون عدة أشهر.