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مساعد وزير الخارجية الأمريكي: مصر تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الإقليمي

09:49 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
مساعد وزير الخارجية الأمريكي: مصر تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الإقليمي

ديفيد شينكر

واشنطن- (أ ش أ):

قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، إن مصر تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال شينكر - في تصريح للصحفيين بواشنطن تعليقًا على زيارته مؤخرًا إلى مصر- إنها كانت رحلة مثمرة إلى القاهرة وسيناء، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ومصر تشتركان في العديد من الأهداف المتبادلة.

وأضاف أن إدارة مصر لقناة السويس يسهم في مكافحة الإرهاب، كما أنها لها دور تاريخي وقيادي في البحث عن السلام.​

هذا المحتوى من

Asha
ديفيد شينكر وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة
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