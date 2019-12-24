حركة "طالبان" تعلن مسئوليتها عن الهجوم على نقطة تفتيش شمال أفغانستان

كابول - (أ ش أ):

أعلنت حركة "طالبان" اليوم الثلاثاء، مسئوليتها عن الهجوم على نقطة تفتيش تابعة للجيش الأفغاني في إقليم "بلخ" الواقع شمال البلاد.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الأفغانية.

يشار إلى أن نقطة التفتيش التي شهدت الهجوم في وقت مبكر من صباح اليوم كانت تحرسها قوات من الجيش الأفغاني والمديرية الوطنية للأمن.