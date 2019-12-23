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انفصاليون يضرمون النيران في منزلي مرشحين للانتخابات في الكاميرون

09:52 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
انفصاليون يضرمون النيران في منزلي مرشحين للانتخابات في الكاميرون

انفصاليون - ارشيفية

ياوندي - (د ب أ)

قال مرشحان في الانتخابات البرلمانية والبلدية بالكاميرون، إن انفصاليين مشتبه بهم أضرموا النيران في منازلهما، ضمن أعمال العنف المتواصلة قبل بدء التصويت في الانتخابات التي ستجري في شهر فبراير من العام المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الاثنين.

ويعود هذان المنزلان اللذان تم أضرام النار فيهما إلى جوزيف مبا ندام، نائب رئيس مجلس النواب بالبرلمان وعضو الجبهة الديمقراطية الاجتماعية، وهو حزب المعارضة الرئيسي في الكاميرون، ونجونج دوناتوس فونيوي،عمدة مجلس كومبو الحضري.

وأدت أعمال العنف في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في الشمال والجنوب الغربي، إلى مقتل ما يقرب من 2000 شخص.

ويطالب الكثير من مواطني المجتمع الكاميروني الناطق بالإنجليزية بتطبيق النظام الاتحادي أو الانفصال عن الأغلبية الناطقة بالفرنسية.

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