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الشيشان تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا وتوجه رسالة لتركيا

08:21 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
الشيشان تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا وتوجه رسالة لتركيا

رئيس الشيشان رمضان قديروف

أكد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أن بلاده على استعداد لتقديم المساعدة لليبيا في محاربة الإرهاب وفرض النظام العام، لافتًا إلى أن بلاده تدعم أي مبادرات للسلام والازدهار.

وقال قديروف، في تصريحات صحفية، تعليقًا على اتصاله برئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الاثنين، ونقلته شبكة "روسيا اليوم": "نحن مستعدون للمشاركة في ذلك وتقديم الخبرات والمساعدة قدر الإمكان"، مؤكدًا استعداه لدعم أي مبادرات للسلام والازدهار في ليبيا.

ودعا العالم الإسلامي والعربي وتركيا وغيرها من الدول لسماع صوت الشعب الليبي، لافتًا إلى أن مهمة بلاده الرئيسية هي أن ينتهي القتال في ليبيا.

وأضاف "إذا كان بمقدورنا أن نأتي بأي فائدة، فإننا مستعدون للعمل ليلا ونهارا" من أجل ذلك".

وشهدت الأوضاع في ليبيا تطورات متصاعدة في الآونة الأخيرة بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر واليونان إضافة إلى عدد من الدول.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات.

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