البحرين: الأحكام الصادرة بشأن مقتل خاشقجي تعكس نزاهة القضاء السعودي

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية، بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تعكس "نزاهة القضاء وكفالة العدالة والإنصاف".

وأوضحت الوزارة، في بيان، نشر على الموقع الالكتروني، اليوم الإثنين "البحرين تجدد رفضها لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة للسعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية".

وأكدت "تضامنها المطلق" مع جميع الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، باعتبارها "الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وسجن 3 متهمين آخرين لمدة 24 عامًا.

وقال المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، اليوم الإثنين إن "الأحكام الصادرة بحق المتهمين لا تعتبر قطعية، تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية في الرياض".

وأضاف المتحدث "التحقيقات تمت مع كافة المشتبه بتورطهم في القضية، من بينهم المستشار سعود القحطاني لكن لم تثبت عليه أية أدلة"، لافتا "تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه".

وأشار إلى أن قضية قتل خاشقجي كانت تنظر في المحكمة الجزائية في الرياض، وتم نظرها في 9 جلسات والنطق بالحكم كان في الجلسة العاشرة.

وأوضحت أن الجلسات حضرها أبناء خاشقجي ومحاموهم، وممثلين عن سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا وحقوق الإنسان السعودية.