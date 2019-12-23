موسكو.. تكليف الحكومة بصياغة تدابير الرد على عقوبات واشنطن

موسكو - (أ ش أ):

كلّف رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، الحكومة بصياغة تدابير جوابية ضد العقوبات الأمريكية، التي استهدفت مشروع أنابيب "السيل الشمالي-2"، لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وأكد مدفيديف خلال اجتماعه مع نواب رئيس الحكومة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الإثنين، أن ممارسات الولايات المتحدة بعيدة عن التنافس الشريف وتتناقض مع جميع الاتفاقات الدولية ومبادئ التجارة العالمية.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية الجديدة، التي ستؤثر على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.