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رئيس الوزراء التونسي: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع

07:38 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
رئيس الوزراء التونسي: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع

رئيس الحكومة التونسية المُكلَّف، الحبيب الجملي

تعهد رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، اليوم الاثنين، بتشكيل حكومة من الكفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية.

وقال الجملي، إنه يعول على الإحساس الوطني عند الأحزاب وأن يكون قرارهم فوق كل الاعتبارات الحزبية، مؤكدًا أن معيار اختيار الوزراء سيكون الكفاءة والنزاهة فقط، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية.

وأكد رئيس الوزراء التونسي، أن تونس سيكون لها حكومة جديدة خلال الأسبوع القادم.

وتابع، أن نصف الحقائب الوزارية سيتولاها مستقلون، فيما سيخصص النصف المتبقي للأحزاب المشاركة في الائتلاف.

وكان المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الحبيب الجملي، طلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تمديد المهلة المحددة لتشكيل الحكومة.

وجاء ذلك بعد أن أجرت حركة النهضة مشاورات أولية مع عدد من الأحزاب حول تشكيل الحكومة، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، التي احتل فيها النهضة التونسي الترتيب الأول في عدد المقاعد البرلمانية بـ52 مقعدًأ من إجمالي المقاعد البرلمانية البالغ عددها 217 مقعدًا.

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