مسؤول أمريكي: واشنطن ترى محاكمة قتلة خاشقجي خطوة مهمة لمحاسبة المسؤؤلين عن مقتله

أكد مسؤول أمريكي كبير، أن واشنطن ترى المحاكمة السعودية لقتلة الصحفي جمال خاشقجي، خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن مقتله، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وكانت قد أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام على خمسة أشخاص وثلاثة آخرين بالسجن بتهمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي وقالت إن القتل لم يكن متعمدًا.