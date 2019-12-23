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الرئيس الجزائري يتلقى تعازي نظيره التونسي في وفاة الفريق قايد صالح

06:30 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
الرئيس الجزائري يتلقى تعازي نظيره التونسي في وفاة الفريق قايد صالح

عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ):

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيًا من نظيره التونسي قيس سعيد، الذي قدم له تعازيه الشخصية وتعازي الشعب التونسي في وفاة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية إنه "إثر وفاة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة السيد قيس سعيد قدم له من خلالها تعازيه الشخصية وتعازي الشعب التونسي الشقيق إثر هذا المصاب الجلل".

وأضاف البيان أن الرئيس التونسي قيس سعيد قدم تعازيه الخاصة إلى عائلة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

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عبد المجيد تبون الجزائر تونس قايد صالح

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