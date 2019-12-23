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إيران تعلن إغلاق المدارس حتى الجمعة المقبلة بسبب تلوث الهواء

06:10 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
إيران تعلن إغلاق المدارس حتى الجمعة المقبلة بسبب تلوث الهواء

إغلاق المدارس

طهران - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الإيرانية مد فترة غلق المدارس في العاصمة طهران، حتى الجمعة المقبلة؛ بسبب التلوث الحاد في الهواء.

وقال محافظ طهران محسن بندبي، وفقًا لشبكة "فرانس 24"، اليوم الاثنين "إنه تم إغلاق كافة المدارس في طهران ما عدا المدارس في منقطتي (فيروز كوه - دمافند)؛ بسبب زيادة التلوث في الهواء".

وأضافت الشبكة: "أن ضباب ودخان سام يغطي سماء طهران لليوم الثالث على التوالي، ما أدى إلى إلغاء رؤية برج الميلاد وجبال (ألبرز) التي تغطيها الثلوج".

وكان موقع الحكومة الإيرانية قد أعلن أن متوسط تركيز الجزيئات الخطرة المحمولة جوًا وصل إلى 147 ميكروجرام في المتر المكعب على مدار الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل 6 أضعاف ما توصي به منظمة الصحة العالمية؛ حيث توصى أن يكون تركيز الجزيئات الخطرة بحد أقصى 25 ميكروجرام في المتر المربع.

يُذكر أن معدل التلوث يزداد في طهران خلال فصل الشتاء في ظاهرة تعرف بالانقلاب الحراري.

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