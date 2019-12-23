رئيس البرلمان العربي يعزي في وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري

القاهرة - أ ش أ

تقدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بالتعزية في وفاة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، والذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وقدم رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم خالص التعازي والمواساة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وللشعب الجزائري مؤكدًا أن الفقيد كان قامة جزائرية شامخة، ومحل فخر واعتزاز للجزائر وللأمة العربية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الفقيد كان له دور وطني بارز وايجابي في تجاوز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المرحلة الدقيقة التي مرت بها.