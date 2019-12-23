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مقتل 5 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة بالرقة السورية

04:45 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
مقتل 5 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة بالرقة السورية

انفجار سيارة مفخخة

لقي خمسة مدنيين مصرعهم في سوريا، الاثنين، إثر انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "سانا".

وبحسب الوكالة السورية، فإن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح من جراء التفجير الذي وقع في بلدة سلوك.

وفي أكتوبر 2017، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، الانتصار على التنظيم الذي استخدم المدنيين بمثابة دروع بشرية في معاركه في مدينة الرقة.

انفجار سيارة مفخخة ريف الرقة داعش التحالف الدولي

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