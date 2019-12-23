السودان يبحث رفع الدعم عن المحروقات

يبحث مجلس الوزراء السوداني، خيارات رفع الدعم عن المحروقات تدريجيًا مقابل مضاعفة الرواتب، وذلك خلال جلسة استثنائية عُقدت أمس الأحد برئاسة عبد الله حمدوك لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020.

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أمس الأحد، في تصريح صحفي إن مجلس الوزراء" شكل لجنة مُصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم باعتباره الموضوع الأساسي"، بحسب ما نقلته صحيفة "سودان تربيون".

وأضاف صالح: "الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، على أن يقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، فضلاً عن الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية".

وأوضح صالح أن اللجنة الوزارية المُصغرة "ستعقد اجتماعا للوصول إلى خيارات التدرج في رفع الدعم".

وأشار الى أن مجلس الوزراء قرر طرح هذه القضايا لحوار مجتمعي مع القطاعات المختلفة من الشعب للاستماع إلى الآراء حولها، كما سيتم طرح أكثر من بديل من خلال هذه الحوارات حتى يرى المواطنين الخيار الأكثر مقبولية.

وأكد الوزير التزام الشفافية في طرح المعلومات والأرقام بوضوح للجماهير.

وتثير قضايا رفع الدعم عن السلع الأساسية مخاوف كبيرة في الشارع السوداني الذي يعاني ضغوطات اقتصادية عالية بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما دفعهم

وكان عضو مجلس السيادة السوداني ابراهيم جابر، تحدث الأسبوع الماضي عن اتجاه لرفع الدعم عن البنزين، قائلاً: "إنه لابد من رفع الدعم عن البنزين".

ولفت جابر إلى أن جالون البنزين يُباع بما يعادل 26 جنيهًا بينما سعره الحقيقي 108 جنيه، وان السودان يُعد ثاني أرخص دولة في سعره.

وأوضح أن الحكومة تدفع فرق 340 مليون دولار في استهلاك القمح اذ يبلغ 600 مليون دولار بينما تحصل على 260 مليون دولار فقط، واعتبرها "خسارة كبيرة جدا ".