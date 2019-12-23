الأربعاء.. تشييع جثمان رئيس أركان الجيش الجزائري

الجزائر - (د ب أ):

أعلن في الجزائر أن جنازة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري ستقام بعد غد الأربعاء.

وأكدت مصادر أن جثمان قايد صالح سيشيع إلى مثواه الأخير بمقبرة العالية في العاصمة الجزائرية حيث يرقد كبار المسؤولين الجزائريين.

كان قايد صالح توفى فجر اليوم الإثنين عن عمر ناهز 80 عاما، اثر تعرضه لنوبة قلبية.

وأقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، حدادا وطنيا لثلاثة أيام، وحدادا عسكريا لـسبعة أيام.