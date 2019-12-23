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البوسنة: مقتل شخص وإصابة آخرين إثر وقوع انفجار في محطة وقود

03:33 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
البوسنة: مقتل شخص وإصابة آخرين إثر وقوع انفجار في محطة وقود

انفجار في محطة وقود - صورة ارشيفية

سراييفو - أ ش أ

أعلنت الشرطة البوسنية مقتل شخص على الأقل وإصابة عدة أشخاص آخرين؛ جراء اصطدام سيارة بمحطة التزود بالوقود في الجزء الشرقي من البلاد؛ ما أدى إلى وقوع انفجار ضخم.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين، أن الشرطة فرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة التي تقع بالقرب من بلدة (زفورنيك) الحدودية مع "صربيا" خشية وقوع المزيد من الانفجارات بسبب صهاريج تخزين البنزين.

وأظهرت لقطات الفيديو المصورة من موقع الحادث تصاعد دخان كثيف من المحطة وتعطل حركة المرور، وجاري إجراء تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

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انفجار محطة وقود الشرطة البوسنية البوسنة

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