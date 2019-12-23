السعودية: إعلان أسماء المدانين بقتل خاشقجي بعد صدور حكم نهائي

قال المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، اليوم الاثنين، إنه سيتم الإعلان عن أسماء الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام ودورهم في الجريمة، بعد إصدار الحكم النهائي في القضية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعلنت خلاله النيابة العامة السعودية صدور أحكام بإعدام خمسة من المتهمين بعد إدانتهم بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، لم يتم الكشف عن هويتهم.

وقال المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، إنه"تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في قضية خاشقجي "، مشيرا إلى أنه "تم الافراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه".

وأشارت النيابة العامة السعودية في مؤتمرها الصحفي، إلى أن قضية قتل خاشقجي كانت تنظر في المحكمة الجزائية في الرياض، وتم نظرها في 9 جلسات والنطق بالحكم كان في الجلسة العاشرة.

وأوضحت أن الجلسات حضرها أبناء المجني عليه (خاشقجي) ومحاموهم، وممثلين عن سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا وحقوق الإنسان السعودية.