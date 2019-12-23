الحريري ينفي الموافقة على تكليف دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

بيروت - (د ب أ):

نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري صحة معلومات منسوبة إلى وزير حزب الله في الحكومة محمود قماطي حول موقف الحريري من تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الاعلامي ، في بيان صحفي اليوم الاثنين: "نشرت صحيفة "نداء الوطن " تصريحاً للوزير محمود قماطي، بشأن موقف سعد الحريري من تكليف الرئيس حسان دياب بتأليف الحكومة".

وأضاف البيان :"يؤكد المكتب الإعلامي أن المعلومات المنسوبة إلى الوزير القماطي غير صحيحة على الإطلاق، وهي لو صحت فليس هناك ما كان يمنع الحريري وكتلة تيار المستقبل من التسمية أو الموافقة على المشاركة في الحكومة وهو ما لم ولن يحصل".

وتابع البيان:"في الواقع، فإن الحريري كان قد أبلغ الجميع قبل الاستشارات النيابية أنه لن يقترح أسماء، ولن يعلق على أسماء يقترحها غيره، وهو ما اقتضى التوضيح".

وكانت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية قد نشرت في عددها الصادر اليوم أن الوزير قماطي كشف للصحيفة أمس الأحد عن أن تسمية دياب "جاءت بعد موافقة واضحة وصريحة من سعد الحريري، وبعد نيل دعمه ووعده بالمساعدة في تسهيل التأليف ومنح الحكومة الثقة".