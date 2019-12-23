الرئيس الجزائري يكلف اللواء سعيد شنقريحة برئاسة الأركان
12:20 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية برئاسة الأركان بالنيابة، بحسب قناة النهار الجزائرية.
جاء هذا القرار بعد وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح إثر أزمة قلبية في منزله، عن عمر يناهز 80 عامًا.
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