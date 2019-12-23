بسبب الشبورة.. اصطدام 63 سيارة في ولاية أمريكية

واشنطن- (د ب أ):

تسبب الضباب الكثيف والشبورة والجليد على طريق سريع رئيسي في ولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة في حادث تصادم هائل شمل 63 مركبة على الأقل أمس الأحد، ما أدى إلى إصابة نحو 36 شخصًا.

وقالت شرطة الولاية إنه لم ترد أنباء حول وقوع وفيات، لكن حالة العديد من المصابين خطيرة، ونقل حوالي 35 شخصًا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وذكرت محطة "دبليو إيه بي سي" التلفزيونية المحلية أن اثنين من المصابين حالتهم حرجة.

واصطدمت السيارات ببعضها البعض، ما أدى إلى تحطم مقدمات العديد من المركبات ومؤخراتها. واضطر عمال الإنقاذ إلى الصعود على أسطح السيارات للوصول إلى الأشخاص العالقين.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقًا في الحادث، واستمرت جهود تطهير الطريق السريع لأكثر من 6 ساعات على وقوع الحادث.

وقالت الشرطة إن الظروف الجوية كانت تنذر بسقوط الجليد وكانت الرؤية منخفضة في وقت التكدس، ووقع الحادث شرق ريتشموند عاصمة الولاية.

وتعد عطلة نهاية الأسبوع السابقة لعطلة عيد الميلاد واحدة من أكثر أوقات السفر ازدحامًا خلال العام في الولايات المتحدة.