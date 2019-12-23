غارات إسرائيلية تستهدف مطاري حماة والتيفور في سوريا

دمشق- (أ ش أ):

شنت إسرائيل، مساء الأحد، غارات استهدفت مطاري "حماة و التيفور العسكري بسوريا.

وأشارت قناة "العربية" الإخبارية، إلى وجود بارجات إسرائيلية في المتوسط أطلقت صواريخا باتجاه دمشق والسيدة زينب.

بدوره ، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سماع دوي ثلاثة انفجارات هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ يعتقد أنها إسرائيلية طالت مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، دون ورود تفاصيل إضافية.

وأعلنت مصادر رسمية سورية، في وقت سابق اليوم عن تصدي الدفاعات الجوية السورية في أجواء العاصمة دمشق لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة.