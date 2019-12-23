الجيش الليبي يرصد طائرة مدنية تنقل عتادًا عسكريًا من اسطنبول إلى ليبيا

ليبيا- (أ ش أ):

أفاد الجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، بأنه رصد طائرة "بوينج" تنقل عتادًا عسكريًا من اسطنبول إلى ليبيا.

وحذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، مشددًا على أن القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تدخل الأسلحة.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مضيفًا أن "التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر".