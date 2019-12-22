بوتين يفتتح خطًا للسكك الحديدية بين شبه جزيرة القرم وروسيا

موسكو - (د ب أ)

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم للسماح بمرور السكك الحديدية عبر جسر شبه جزيرة القرم المثير للجدل غدا الاثنين، حسبما أعلنت وكالة النقل البري الاتحادية "روسافتودور" اليوم الأحد .

وكانت عملية افتتاح حركة السكك الحديدية من خلال الجسر عبر مضيق كيرتش، الذي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بروسيا، في مرحلة الإعداد منذ أربعة أعوام.

وافتتحت روسيا الجسر لحركة المرور البري إلى المنطقة العام الماضي.

واحتلت القوات الروسية مناطق رئيسية من شبه جزيرة القرم، التي تستضيف منذ فترة طويلة قاعدة بحرية روسية رئيسية في البحر الأسود، بعد أن أطاحت كييف برئيسها الموالي لروسيا في مطلع 2014.

وفرضت قوى غربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، العديد من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا منذ الضم شبه جزيرة القرم. وردت روسيا بعقوبات انتقامية.

وانخفضت قيمة الروبل الروسي إلى النصف تقريبا أمام الدولار الأمريكي منذ الضم.