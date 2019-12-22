أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

سانا: الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في السلمية

10:45 م الأحد 22 ديسمبر 2019
سانا: الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في السلمية

الجيش السوري _أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة تابعة لمجموعة إرهابية، مساء اليوم الأحد، كانت محملة بالنقابل في منطقة تل الدرة ومزارع الحمراء بريف السلمية الغربي.

وأعلنت الوكالة الرسيمة، تصدي قوات الجيش السوري، لطائرات مسيرة هاجمت مطار حماة العسكري وسط البلاد.

الجيش السوري القنابل الإرهاب منطقة تل الدرة

الخبر التالى:

رئيسة كرواتيا تواجه رئيس الوزراء الأسبق في جولة إعادة في الانتخابات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان