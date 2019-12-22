سانا: الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في السلمية

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة تابعة لمجموعة إرهابية، مساء اليوم الأحد، كانت محملة بالنقابل في منطقة تل الدرة ومزارع الحمراء بريف السلمية الغربي.

وأعلنت الوكالة الرسيمة، تصدي قوات الجيش السوري، لطائرات مسيرة هاجمت مطار حماة العسكري وسط البلاد.