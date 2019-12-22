أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

ترامب يراسل بوتين ويؤكد استعداده لحل أزمة معاهدة الصواريخ النووية

08:34 م الأحد 22 ديسمبر 2019
ترامب يراسل بوتين ويؤكد استعداده لحل أزمة معاهدة الصواريخ النووية

ترامب وبوتين

موسكو - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة مقتضبة، اليوم الأحد، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تداعيات انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وقال لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية "إن ترامب بعث رسالة مقتضبة إلى الرئيس بوتين أعرب فيها عن استعداد بلاده لمواصلة البحث عن سُبل للتغلب على المشكلات القائمة بين البلدين".

وأفادت "إنترفاكس" بأن رسالة ترامب تأتي كرد منه على العرض الذي قدمه بوتين من قبل بوقف مؤقت لتطوير الصواريخ المحظورة دوليًا بموجب اتفاقية الحد من استخدام الأسلحة النووية متوسطة المدى.

يُشار إلى أن واشنطن انسحبت رسميًا في أغسطس الماضي من معاهدة الصواريخ النووية التي كانت قد أبرمتها مع روسيا في عام 1987، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة الأمر الذي نفته الرئاسة الروسية "الكرملين" مرارًا وتكرارًا.

هذا المحتوى من

معاهدة الصواريخ دونالد ترامب فلاديمير بوتين

الخبر التالى:

ضبط سيارة مفخخة بألغام إسرائيلية معدة للتفجير على طريق دمشق درعا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان