مقتل زعيم "حراس الدين" الإرهابي في غارة للتحالف الدولي بسوريا

سوريا - (أ ش أ)

أكدت مصادر ميدانية سورية، مقتل المدعو أبو خديجة الأردني قائد تنظيم "حراس الدين" الإرهابي، اليوم الأحد، في ريف إدلب شمالي سوريا.

وقالت المصادر الميدانية - حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن - إن "أبو خديجة الأردني لقي مصرعه اليوم إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي قرب بلدة (ترمانين) في ريف إدلب".

ويضم تنظيم "حراس الدين" كلا من مجموعات "جيش الملاحم، وجيش الساحل، وجيش البادية، وسرايا الساحل، وسرية كابل، وجند الشريعة، وفلول جند الأقصى"، وهو منشقًا عن "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقًا، بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي.

ومن ناحية أخرى، تمكن عناصر قوى الأمن الداخلي والجهات المختصة السورية، اليوم الأحد، من ضبط سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولي (دمشق - درعا) بين بلدتي صيدا والغارية الغربية وقاموا بتفكيكها والتعامل معها.

وقال أحد ضباط قوى الأمن القائمين على العملية - في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" "إن السيارة المفخخة التي تم ضبطها تحتوي على 21 لغماً بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين الأولى سلكية، والثانية لاسلكية عن بعد بهدف تأكيد عملية التفجير، علماً بأن الألغام كانت موضوعة ضمن براميل مموهة بمادة الأعلاف (التبن)، إضافة إلى كميات من الشظايا والقطع الحديدية لإحداث أكبر قدر ممكن من الضحايا في حال التفجير".

وعثرت الجهات المختصة على أسلحة وألغام متفجرة وسيارة مفخخة وخزانات دراجات نارية معبأة بمواد متفجرة من مخلفات الإرهابيين بين بلدتي المسيفرة وأم ولد بريف درعا الشرقي.