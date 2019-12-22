التيار الديمقراطي وحركة الشعب يرفضان المشاركة في ائتلاف الحكومة التونسية

تونس - (د ب أ)

أعلن حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب، في تونس اليوم الأحد، عدم مشاركتهما في ائتلاف حكومي تجرى مشاورات بشأن تشكيله عقب اجتماع مجلسيهما الوطني.

وبرر التيار قراره بأن التصور العام للحكومة "لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد" وفقا لتقديره، وأعلن أنه أبلغ موقفه لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

وقال الحزب إنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.

ومن جانبه، أعلن حزب "حركة الشعب" أيضا عن عدم الدخول إلى ائتلاف حكومي لاعتراضه على منهجية تشكيل الحكومة.

وقال أمين عام الحزب زهير المغزاوي إن عرض رئيس الحكومة المكلف لا يلبي الحد الادنى لما طلبته حركة الشعب وهي بالتالي غير معنية بالدخول في الحكومة.

ويشكل الحزبان معا كتلة موحدة بمعية عدد من المستقلين تعد الثانية في البرلمان، وهما من بين الأحزاب الأربعة التي التقت برئيس الحكومة المكلف أول أمس الجمعة للاتفاق حول ائتلاف حكومي.

وينتظر الجملي ما سيقرره حزب "حركة تحيا تونس" الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية يوسف الشاهد، بشأن الانضمام إلى ائتلاف حكومي تقوده حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية الي أجريت في تشرين أول/اكتوبر الماضي.