حريق محدود في مبنى الخارجية.. ومتحدث الوزارة: لاخسائر ولا إصابات

القاهرة- وكالات:

انطلقت أجهزة إنذار الحريق في مبنى وزارة الخارجية، الأحد، إثر اندلاع حريق محدود بأحد طوابق المبنى، وهو ما أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة، حسبما أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وأكّد حافظ في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك، أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى، وانتظام العمل فور التأكُد من إجراءات السلامة من قِبل قوات الدفاع المدني.

وأضاف أن عملية إخلاء المبنى جرت بشكل منظم، ولم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وتعمل الوزارة من أجل التحقّق من أسباب نشوب هذا الحريق.