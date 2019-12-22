رئيس الحكومة الليبية المؤقتة: لن نسمح بإعادة الاحتلال العثماني

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، اليوم الأحد، إن مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج "للا تساوي الحبر الذي كتبت به".

وأضاف أن حكومته لن تسمح بإعادة الاحتلال العثماني لليبيا، مؤكدًا "سنتصدى لهم بكل قوة، ونحن قادرون على ذلك".

كما رأى أن الهدف من تلك الاتفاقية الموقعة في أواخر نوفمبر الماضي بين الطرفين، هو دعم "المليشيات الإرهابية" لإطالة عمر هذه الحكومة التي وصفها بـ"الانقلابية".

إلى ذلك، دعا الثني المجتمع الدولي إلى سحب اعترافه بحكومة الوفاق، معتبراً أن الأخيرة أضحت تشكل خطرا على الليبيين وعلى دول الجوار من خلال محاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملهان كما دعا اليونان إلى فتح قنصلية لها في مدينة بنغازي.

بدوره أوضح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن بلاده تعلم بأن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات، مؤكداً أن اليونان تقف مع شركائها بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية.

كما قال: يهمنا أيضًا الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية، لأنها في كل جوانبها تشكل خطرا على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل.

وكان وزير الخارجية اليوناني قام بزيارة سريعة الأحد إلى بنغازي، معقل قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في شرق ليبيا، وذلك في خضم التوتر السائد منذ توقيع مذكرة التفاهم للتفاهم العسكري وأخرى لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة طرابلس.