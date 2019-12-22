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الخارجية الروسية: نصر على مناقشة مواضيع نشر الأسلحة في الفضاء

02:52 م الأحد 22 ديسمبر 2019
الخارجية الروسية: نصر على مناقشة مواضيع نشر الأسلحة في الفضاء

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - أ ش أ

أكد وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن بلاده ستصر على مناقشة المشاكل المرتبطة بخطط الولايات المتحدة وفرنسا لنشر الأسلحة في الفضاء.

وقال لافروف، في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "دون شك نحن نرى حاليا أن هذه الدفاعات الصاروخية لا علاقة لها بأهداف الدفاع من إيران بل لها هدف عالمي بالفعل نحن نصر على مناقشة المشاكل المرتبطة بالأهداف المعلنة لنشر الأسلحة في الفضاء ، ولم يعلن الأمريكيون عن ذلك فحسب بل والفرنسيون كذلك".

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