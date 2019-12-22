مقتل ثمانية عناصر من داعش خلال عملية أمنية شرقي العراق

بغداد - أ ش أ

تمكنت القوات العراقية، اليوم الأحد، من قتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية مشتركة شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالي، شرقي العراق.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني قوله، إن قوة أمنية مشتركة من مكافحة الإرهاب والجيش وما يسمى ب"الحشد الشعبي " نفذت عملية أمنية بقريتي: "الشيرك" و"المقالع" بأطراف "خانقين" شمال شرق بعقوبة أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي سياق متصل ، اغتال مسلحون إمام وخطيب جامع الهدى في ناحية الشورى جنوبي مدينة الموصل.

وقال مصدر في شرطة "نينوي" إن مسلحين يستقلون دراجة نارية "دون أرقام " فتحوا نيران أسلحة خفيفة و"كاتمة للصوت" على إمام وخطيب جامع الهدى، ويدعى الشيخ علي عبد الله أمين، وأردوه قتيلا ، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.