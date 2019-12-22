هزة أرضية بقوة 3.4 درجات قبالة السواحل السعودية على البحر الأحمر

القاهرة- وكالات:

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية بالسعودية، هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر، وذلك عند الساعة 1:49 صباح الأحد، حسبما أكّد المتحدث باسم الهيئة طارق أباالخيل.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الهزة الأرضية حدثت على عمق 15 كيلومترا تقريبا، وعلى بُعد 20 كيلومترا عن الساحل، و65 كيلومترًا جنوب غرب محايل عسير.