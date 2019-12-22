العراق.. انفجار عبوتين ناسفتين وإصابة ضابط بقنبلة صوتية في البصرة

بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بأن عبوتين ناسفتين انفجرتا في محافظة البصرة.

وقال المصدر -حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- "إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم، أمام منزل مواطن في البصرة، وأسفرت عن إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

وأضاف المصدر "أن عبوة أخرى انفجرت أمام مقر شركة في المحافظة، وأسفرت عن إلحاق أضرار مادية فقط".

وفي سياق متصل، أصيب ضابط برتبة ملازم بقنبلة صوتية في محافظة البصرة، حيث أن قنبلة صوتية استهدفت اليوم، قوة أمنية في أحد شوارع البصرة، مما أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم.

ومن جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم مقتل أحد العناصر الإرهابية التي استهدفت قوة من شرطة حماية نفط في قضاء بيجي الواقع شمال البلاد.

وقالت الخلية العراقية ـ في بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم ـ إن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحد العناصر الإرهابية كان يرتدي حزاما ناسفا عقب الهجوم الذي تعرضت له نقطة تابعة للشرطة، مما أسفر عن مقتل 4 من عناصرها شمال البلاد.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد مساء أمس السبت بأن أربعة منتسبين في شرطة الطاقة قتلوا جراء هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي بقضاء بيجي، مما دفع القوات الأمنية إلى القيام بتطويق مكان الحادث وفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث الإرهابي.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الحادث الذي يتزامن مع انطلاق مظاهرات احتجاجية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلا عن المطالبة بإجراء إصلاحات في كافة أنحاء البلاد.