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المرصد السوري: قوات النظام تواصل التقدم جنوب شرق إدلب

10:46 ص الأحد 22 ديسمبر 2019
المرصد السوري: قوات النظام تواصل التقدم جنوب شرق إدلب

قوات الحكومة السورية

دمشق- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن قوات الحكومة السورية تواصل التقدم جنوب شرق محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وأوضح المرصد أن قوات النظام وصلت إلى أعتاب نقطة المراقبة التركية في قرية "الصرمان" التابعة لمنطقة معرة النعمان.

وأضاف أن "قوات النظام تواصل هجماتها البرية في عمق ريف إدلب الجنوبي الشرقي، محققة مزيدا من التقدم على حساب الفصائل والجهاديين بإسناد بري وجوي عنيف ومكثف".

وارتفع عدد المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية منذ بدء العملية العسكرية في إدلب مساء الخميس الماضي إلى 21 منطقة.

قوات الحكومة السورية المرصد السوري إدلب
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