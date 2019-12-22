أمريكا وبريطانيا تبحثان الاتفاق التجاري بعد البريكست

واشنطن في 22 ديسمبر/ أ ش أ /

بحث مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع نظيره البريطاني دومينيك راب الخطط الخاصة بإبرام اتفاقية تجارة حرة قوية بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوربي في إطار ما يعرف بـ "البريكست".

وذكرت مورجان أوتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو هنأ خلال الاتصال - أمس السبت - نظيره البريطاني على إعادة اختياره في منصبه الوزاري بعد الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا والتي أسفرت عن فوز حزب المحافظين بأغلبية كبيرة ، كما تحدثا حول أهمية شبكات الجيل الخامس الآمنة.

ونوهت المتحدثة إلى أن الوزيرين ناقشا كذلك العمل على مواجهة التحديات التي تفرضها إيران وروسيا والصين.