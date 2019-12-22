أكثر الكلمات إنتشاراً

محاكمة راجح أسعار الدولار عزل ترامب الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري منتدى شباب العالم

أمريكا وبريطانيا تبحثان الاتفاق التجاري بعد البريكست

08:08 ص الأحد 22 ديسمبر 2019
أمريكا وبريطانيا تبحثان الاتفاق التجاري بعد البريكست

مايكل بومبيو

واشنطن في 22 ديسمبر/ أ ش أ /

بحث مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع نظيره البريطاني دومينيك راب الخطط الخاصة بإبرام اتفاقية تجارة حرة قوية بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوربي في إطار ما يعرف بـ "البريكست".

وذكرت مورجان أوتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو هنأ خلال الاتصال - أمس السبت - نظيره البريطاني على إعادة اختياره في منصبه الوزاري بعد الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا والتي أسفرت عن فوز حزب المحافظين بأغلبية كبيرة ، كما تحدثا حول أهمية شبكات الجيل الخامس الآمنة.

ونوهت المتحدثة إلى أن الوزيرين ناقشا كذلك العمل على مواجهة التحديات التي تفرضها إيران وروسيا والصين.

هذا المحتوى من

Asha
مايكل بومبيو البريكست الاتفاق التجاري بريطانيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان