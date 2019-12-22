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الجيش الليبي يتهم قطر وتركيا باستخدام السفن التجارية لدعم ميليشيات طرابلس

07:55 ص الأحد 22 ديسمبر 2019
الجيش الليبي يتهم قطر وتركيا باستخدام السفن التجارية لدعم ميليشيات طرابلس

خالد المحجوب

طرابلس /أ ش أ/

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن قطر وتركيا تستخدمان السفن التجارية لأغراض عسكرية لدعم الميليشيات في طرابلس.

وقال المحجوب - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن "السفينة التي تم احتجازها في ليبيا يقودها طاقم تركي"، مضيفا "أن البحرية الليبية تقوم بالتحقيق مع طاقم السفينة التي تم احتجازها قبالة سواحلنا".

واحتجزت قوات الجيش الوطني الليبي، سفينة ترفع علم (جرينادا) وطاقمها تركي أثناء قيام السرية البحرية "سوسة" بدورية في المياه الإقليمية قبالة ساحل درنة.

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خالد المحجوب الجيش الليبي قطر تركيا ميليشيات طرابلس

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احتجاز سفينة طاقمها تركي قبالة ساحل درنة
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