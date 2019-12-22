أكثر الكلمات إنتشاراً

محاكمة راجح أسعار الدولار عزل ترامب الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري منتدى شباب العالم

انفجار سيارة ملغومة بالصومال تتسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 30

07:53 ص الأحد 22 ديسمبر 2019
انفجار سيارة ملغومة بالصومال تتسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 30

انفجار سيارة ملغومة بالصومال

مقديشيو (أ ش أ)

انفجرت سيارة ملغومة خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج وسط الصومال؛ مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وقال عمر علي الرائد في الجيش الصومالي - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن "السائق فشل في دخول مجمع الفندق؛ مما دفعه للاصطدام بعربة عسكرية كانت متوقفة قرب حاجز أمني؛ الأمر الذى أسفر عن مقتل 7 أشخاص، لكن عدد القتلى قد يرتفع، فيما أصيب أكثر من 10 آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون"، بينما قال مسعف بمستشفى جالكعيو، إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير حتى الآن.

هذا المحتوى من

Asha
حادث انفجار الصومال سيارة ملغومة

الخبر التالى:

الجيش الليبي يتهم قطر وتركيا باستخدام السفن التجارية لدعم ميليشيات طرابلس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان