صور.. الجيش الليبي يجُر سفينة يقودها أتراك إلى رأس الهلال للتفتيش

الجزائر: الآلاف يتظاهرون ضد انتخابات قد تصدم البلاد بـ"حائط مسدود"

أعلنت القوات البحرية الليبية توقيف واقتياد سفينة تحمل علم جرينادا، يقودها طاقم يتكون من مواطنين أتراك، مساء اليوم السبت إلى ميناء رأس الهلال شمالي ليبيا للتحقق من حمولتها.

وقال الجيش الليبي في بيان له: "عملية القبض جاءت أثناء قيام إحدي السرايا بدورية في المياه الإقليمية الليبية، قبالة ساحل درنة داخل الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب اتفاقية تركيا وحكومة الوفاق" حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وذكر أنه تم القبض على السفينة "للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات".