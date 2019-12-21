واشنطن: التدخل العسكري في ليبيا يحد من فرص حل النزاع

أكدت قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية مورجن أورجاتوس، قلق واشنطن، بشأن طلب حكومة الوفاق في ليبيا لدعم عسكري خارجي.

ورفض أورجاتوس، الحل العسكري في ليبيا، مؤكدًا أن التدخل العسكري في الأزمة الليبية يحد من فرص التوصل إلى حل للنزاع القائم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكي، استعداد الولايات المتحدة، للعمل مع الأمم المتحدة، لبدء مفاوضات سياسية في ليبيا

وشجبت الهجمات التي طالت المدنيين في ليبيا، داعيًا أطراف النزاع في ليبيا إلى ضبط النفس.