تحطم طائرة خفيفة في النمسا ووفاة قائدها

النمسا - (د ب أ)

تحطمت طائرة خفيفة في النمسا، اليوم السبت، بسبب ظروف جوية عاصفة وغير مواتية.

وقال الصليب الأحمر لوكالة الأنباء النمساوية (أ ب أ) إن الحادث أدى إلى وفاة قائد الطائرة وهو ألماني الجنسية بينما نجت ابنتاه وهما في سن التاسعة والحادية عشرة.

وذكرت الشرطة أن الطائرة أقلعت من بلدة تسيل الواقعة على بحيرة جلوكنرشتراسه ثم تحطمت داخل منطقة وعرة من إحدى الغابات.

ولم يتبين السبب المباشر للحادث حتى الآن.

وقع الحادث في وقت كانت فيه الأمطار تهطل والثلوج تسقط بشدة كما أن الضباب كان سائدا.