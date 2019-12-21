انفجار بالصومال يستهدف مسؤولين حكوميين

مقديشو - ( د ب أ)

ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج، في نبأ عاجل لها، أن انفجارًا وقع مساء اليوم السبت، في مدينة جالكايو بوسط الصومال.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية صومالية أن الانفجار استهدف مسؤولين حكوميين.

ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل .