الحوثيون يطردون 3 أعضاء من البعثة الأممية من الحديدة

عدن - (أ ش أ)

أكدت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، أن مليشيات الحوثي الانقلابية قامت بطرد ثلاثة من أعضاء بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة، وإعادتهم إلى الأردن عبر مطار صنعاء بعد وصولهم بساعات.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية ودبلوماسية - لم تسمها - القول إن "مليشيات الحوثي أوقفت في مطار صنعاء الدولي الخميس الماضي، خبيرين من الجنسية الأوروبية وخبيرة من جنسية أفريقية يعملون مراقبين لدى الأمم المتحدة، عقب عودتهم من قضاء إجازتهم ومعهم أجهزتهم ومعداتهم".

وأوضحت المصادر أن الميليشيات أوقفت أعضاء البعثة لمدة 6 ساعات، ثم سحبت تأشيراتهم وأجبرتهم على العودة إلى الأردن، مؤكدة تواصل الخبراء مع المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث ورئيس المراقبين الدوليين الجنرال الهندي أبهيجت جوها لكنهما لم يحركا ساكنا.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات هاجمت الخبراء الثلاثة في اجتماعات سابقة أثناء وجودهم على متن السفينة الأممية، لكن رئيس المراقبين حاول تهدئة الأوضاع عبر منح الخبراء إجازة لفترة قصيرة.

وفي سياق ذي صلة، لفتت المصادر إلى تزامن حادثة الطرد مع اقتحام المليشيات لمقر فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة في محافظة الحديدة، ونهب كافة محتوياته وطرد الحراسة من المبنى واستبدالها بحراسات تابعة لمليشيات الحوثي.

وأفادت المصادر بأن دولة السويد - عبر مندوبها في الأمم المتحدة - طالبت بإجلاء أكثر من 20 خبيرًا من رعاياها الموجودين في صنعاء وعلى متن السفينة وفي الحديدة نظرا للتهديدات والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل مليشيات الحوثي.