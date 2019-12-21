مصرع 20 شخصًا على الأقل في حادث تصادم شرق جواتيمالا

جواتيمالا - (أ ش أ)

توفي ما يقرب من 20 شخصًا، في جواتيمالا، اليوم السبت، إثر حدوث تصادم بين حافلة للركاب وشاحنة ثقيلة ذات مقطورة شرقي البلاد.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الشاحنة ارتطمت بالحافلة من الخلف في بلدية "جوالان" الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا شرقي العاصمة جواتيمالا سيتي، ما أسفر الحادث أيضا عن جرح عشرة أشخاص آخرين.

وصرح متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في جواتيمالا، بأن تسعة من القتلى من القصر، فيما أدى التصادم إلى تدمير مؤخرة الحافلة وانقلاب الشاحنة على جانبها.