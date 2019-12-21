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الجيش اليمني يصد هجومًا حوثيًا في جنوب الحديدة

07:19 م السبت 21 ديسمبر 2019
الجيش اليمني يصد هجومًا حوثيًا في جنوب الحديدة

الجيش اليمني

اليمن - (أ ش أ)

صدت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، هجومًا لمليشيا الحوثي، المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" بأن مجموعة كبيرة من عناصر المليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه مديرية حيس، بالتزامن مع قصفها لمواقع داخل المديرية.

واستهدفت قوات الجيش مجموعة المليشيا، وأفشلت محاولتها، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك وصل إلى مستشفيات مدينة الحديدة وصنعاء 80 قتيلا وجريحا حوثيا بينهم قيادات، لقوا مصرعهم وأصيبوا أثناء محاولات تسلل فاشلة لهم في محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية.

وتواصل مليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

هذا المحتوى من

الجيش اليمني مليشيا الحوثي إيران اليمن

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