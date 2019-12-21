المرصد السوري: مقتل 139 شخصًا بينهم مدنيين في الاشتباكات المندلعة بإدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم السبت، مقتل 139 شخصًا منذ الأمس حتى اليوم، في الاشتباكات المندلعة في إدلب السورية.

في محافظة إدلب قتل 3 مدنيين، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة معرة النعمان، ومواطن آخر جراء غارة من الطائرات الحربية التابعة للنظام، استهدفت قرية دير شرقي بريف معرة النعمان، ومواطن متأثرًا بجراحه جراء ضربات جوية روسية استهدفت بلدة بنش قبل أيام.

وفي محافظة درعا قتل ثلاثة مُزارعين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب على أطراف مدينة مدينة نوى في ريف درعا الغربي.

كما قتل 13 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و4 مدنيين جراء هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي، على محطة غاز على بعد نحو 12 كلم من حقل الهيل للغاز الواقع في بادية حمص بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة ديرالزور.

وقتل 5 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء اشتباكات مع مجموعات جهادية بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، في حين قتل 4 أشخاص مجهولي الهوية بينهم طفلين، في محيط مدينة جسر الشغور.

بينما قتل ما لا يقل عن 25 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء المعارك مع الفصائل والجهاديين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ورصد المرصد السوري، مقتل 41 مقاتلاً من المجموعات الإرهابية، و13 من الفصائل جراء قصف جوي وبري واشتباكات اندلعت بينهم في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.