ماليزيا تطالب بإحالة إسرائيل للجنائية الدولية

كوالالمبور - أ ش أ

طالب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم السبت، بإحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة وبناء المستوطنات غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.وقال مهاتير محمد - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - "لقد تأخرت بالفعل كثيرا أي خطوة للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين"، مشيرًا إلى أن إسرائيل احتجزت سفينة الإغاثة الإنسانية (مافي مرمرة) التي كانت تقل على متنها ناشطين دوليين بمن فيهم ماليزيون في المياه الدولية.

وأضاف: "لا يمكنهم القيام بذلك في المياه الدولية، فإذا كانوا بداخل مياههم، نعم ممكن، لكننا في المياه الدولية"، منتقدا إسرائيل قائلا إن "العالم كله يقف صامتاً بل بعين مغلقة وأذن صماء".