البرلمان التركي يصادق على مذكرة التفاهم العسكرية بين أردوغان والسراج

صادق البرلمان التركي، اليوم السبت، على مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني، والموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب شرقي ليبيا وعدد من الدول.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن تمت "مصادقة المجلس على مذكرة التعاون العسكري والأمني المبرمة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية".

ووقّع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المُعترف بها دوليًا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهرالماضي، مذكرتي تفاهم بشان التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وأخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية.

يشار إلى أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أعلن في الثاني عشر من ديسمبر الجاري انطلاق معركة اقتحام طرابلس مقر حكومة الوفاق، فيما صرّح الرئيس التركي في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك.