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القوات الصومالية تستعيد السيطرة على قرى من قبضة جماعة الشباب

02:54 م السبت 21 ديسمبر 2019
القوات الصومالية تستعيد السيطرة على قرى من قبضة جماعة الشباب

قوات الأمن الصومالية

مقديشو - (د ب أ):

استعادت القوات الصومالية السيطرة الكاملة على مناطق جديدة في منطقة "جوبا السفلى" من قبضة مسلحي جماعة "الشباب" الصومالية المتشددة، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية اليوم السبت.

وذكر مسؤولون عسكريون أن قوات صومالية مدربة من قبل جنود أمريكيين استعادت السيطرة على قرى "عبدي دور" و"برهاني" و"هادوين" في أعقاب عملية منظمة بشكل جيد استهدفت مناطق كان يسيطر عليها المسلحون في المنطقة.

وتسيطر جماعة الشباب على مساحات واسعة من منطقة "جوبا السفلى" الريفية ومنطقة "جوبا الوسطى" بأكملها وتشن هجمات ضد الحكومة وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في المنطقتين.

وتشن قوات صومالية بدعم من جنود أمريكيين وآخرين تابعين للاتحاد الإفريقي عمليات عسكرية في المناطق الجنوبية لطرد جماعة "الشباب" من البلاد بأسرها.

القوات الصومالية منطقة جوبا السفلى الصومال جماعة الشباب الصومالية

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