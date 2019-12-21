عقيلة صالح: أردوغان لن يُرسل قوات إلى ليبيا والاتفاق مجرد "ابتزاز"

ابو ظبي - (د ب أ):

قال رئيس مجلس النواب المنتخب في ليبيا عقيلة صالح، في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية إن "الاتفاق الموقع بين فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجرد عملية ابتزاز، فالأخير لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا كي لا يحدث احتكاك مع دول المتوسط، والليبيون أيضًا يقفون صفًا واحدًا رفضًا لإرسال قوات تركية".

ووقّع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المُعترف بها دوليًا والرئيس التركي، الشهرالماضي، مذكرتي تفاهم بشان التعاون الامني وترسيم الحدود البحرية.

وأضاف صالح في التصريحات التي نشرتها" الاتحاد" اليوم السبت، أن المدة القانونية لحكومة الوفاق انتهت منذ سنوات، فهي لم تؤد اليمين الدستورية ولم تنل الثقة بل رُفضت من البرلمان مرتين.

وأشار إلى أن ملحق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق الصخيرات، ينص على ضرورة إخراج الميليشيات من طرابلس، لكن السراج بدلاً من إخراجهم يستعين بهم وباتوا يسيطرون على القرار بالعاصمة.

وناشد صالح المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء عن حكومة الوفاق بعد انتهاكها للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بشكل واضح وفاضح.

وأشاد رئيس البرلمان الليبي بدور الإمارات والسعودية ومصر في الوقوف بجانب الشعب الليبي ودعم الشرعية في البلاد منذ فترة طويلة.

يشار إلى أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أعلن في الثاني عشر من الشهر الجاري انطلاق معركة اقتحام طرابلس مقر حكومة الوفاق.