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الجيش الليبي: إحباط هجوم لـ"قوات الوفاق" شرق ترهونة

12:24 م السبت 21 ديسمبر 2019
الجيش الليبي: إحباط هجوم لـ"قوات الوفاق" شرق ترهونة

اللواء أحمد المسماري

طرابلس - أ ش أ

أعلن الناطق باسم القيادة العامة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إحباط هجوم شنته القوات التابعة لحكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة، مؤكدا أن الهجوم تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة.

وجدد المسماري -وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية- التزام القيادة العامة بمهلة الـ3 أيام لمدينة مصراتة والتي تنتهي ظهر غد الأحد، وعدم تجديدها أو تمديدها.

وأوضح أن هناك وسائل إعلام نشرت أنباء كاذبة عن سيطرة قوات الوفاق على مدينة ترهونة، مؤكدا هروبها بمجرد تحرك بعض وحدات اللواء التاسع، مشيرا إلى أنه جرى ملاحقتهم برا وجوا وقتل أعداد كبيرة منهم حتى تجاوزوا مدينة مسلاتة التي انطلقوا منها.

وكان المسماري قد أعلن -في وقت سابق اليوم- مقتل 19 مسلحًا في غارة جوية نفذتها قوات الجيش شرق العاصمة طرابلس.

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أحمد المسماري الجيش الليبي ترهونة قوات الوفاق

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